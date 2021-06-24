На пʼяти пляжах Києва виявили кишкову паличку
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Столична Держпродспоживслужба за результатами відбору проб води в пʼяти водоймах виявила перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички.
Кишкову паличку виявили у воді на пляжах «Троєщина», «Веселка», «Тельбін», «Вербний» і «Пуща-Водиця».
Жителям Києва рекомендують користуватися цими пляжами виключно як зонами відпочинку, без купання. «Відновити можливість купання слід після доведення цих показників до нормативних значень», — заявили у службі.
- Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці до літнього сезону вже готові всі 14 комунальних пляжів, але офіційно сезон ще не стартував. Також у Києві визначили 18 зон масового відпочинку біля води.