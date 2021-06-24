Мінкульт вніс Кіркорова до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці

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fkirkorov / Instagram

Російського співака Філіпа Кіркорова внесли до списку осіб, що загрожують національній безпеці України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури і інформполітики.

Спершу Мінкульт отримав лист СБУ про внесення артиста до «чорного списку», а вже 22 червня Кіркорова автоматично визнали особою, що несе загрозу національній безпеці України.

Наявність особи у такому списку забороняє показувати її на українському телебаченні.

Станом на 23 червня до списку діячів культури, дії яких створюють загрозу національній безпеці України, включено 201 особу.