Мінкульт вніс Кіркорова до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці
- Автор:
- Софія Телішевська
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fkirkorov / Instagram
Російського співака Філіпа Кіркорова внесли до списку осіб, що загрожують національній безпеці України.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури і інформполітики.
Спершу Мінкульт отримав лист СБУ про внесення артиста до «чорного списку», а вже 22 червня Кіркорова автоматично визнали особою, що несе загрозу національній безпеці України.
Наявність особи у такому списку забороняє показувати її на українському телебаченні.
Станом на 23 червня до списку діячів культури, дії яких створюють загрозу національній безпеці України, включено 201 особу.
- Раніше Кіркоров назвав український Крим «російським» та незаконно відвідував півострів. У російського співака також досі є звання Народного артиста України.
- Міграційна служба Литви заборонила вʼїзд російському співаку Філіпу Кіркорову через те, що він підтримував окупацію Криму.