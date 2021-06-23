Держстат: Українці найбільше витрачають грошей на їжу, комунальні послуги та транспорт

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«Бабель»

Державна служба статистики оприлюднила дані про витрати українців у першому кварталі 2021 року. Найбільше грошей українці витрачають на їжу.

Про це повідомляється в експрес-випуску Держстату.

На статтю витрат «Продукти харчування та безалкогольні напої» українці в середньому витрачають 39,5% своїх коштів. Також серед найбільших витрат — житло і комунальні послуги (18%).

На третьому місці опинилися витрати на транспорт — 7,9%. Недалеко і витрати на алкоголь, тютюн і наркотики — 7,5%. Також 6,1% грошей українці змушені витрачати на охорону здоров’я. На одяг і взуття припадає лише 4,5% витрат.

На «Предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла» українці витрачають 3,4% коштів, на «Відпочинок і культуру» — 3,0%, на «Звʼязок» — 2,5%, на «Ресторани і готелі» — 2, 3%, на освіту — 1,5%, на «Різні товари та послуги» — 3,8%.