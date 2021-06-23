Міноборони Великої Британії спростувало заяву Росії про обстріл есмінця HMS Defender біля берегів Криму

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Пресофіс Міноборони Великої Британії спростував заяву російського відомства про обстріл есмінця HMS Defender біля берегів анексованого Криму.

«Попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не проводилося. Корабель ВМС Великої Британії здійснює мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права», — заявили в пресслужбі відомства, додавши, що росіяни заздалегідь повідомляли про артилерійські стрільби у Чорному морі, але в Defender не стріляли.

Пізніше міністр оборони Бен Воллес додав, що корабель йшов стандартним міжнародним маршрутом з Одеси до Грузії і російські кораблі тільки стежили за його проходом.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на тлі цього заявив, що Україні і НАТО необхідна якісно нова взаємодія в Чорному морі. У своєму Twitter він написав, що агресивна політика РФ у Чорному і Азовському морях, а також у Криму, буде нести постійну загрозу Україні і союзникам.