Міноборони Великої Британії спростувало заяву Росії про обстріл есмінця HMS Defender біля берегів Криму
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Пресофіс Міноборони Великої Британії спростував заяву російського відомства про обстріл есмінця HMS Defender біля берегів анексованого Криму.
«Попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не проводилося. Корабель ВМС Великої Британії здійснює мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права», — заявили в пресслужбі відомства, додавши, що росіяни заздалегідь повідомляли про артилерійські стрільби у Чорному морі, але в Defender не стріляли.
Пізніше міністр оборони Бен Воллес додав, що корабель йшов стандартним міжнародним маршрутом з Одеси до Грузії і російські кораблі тільки стежили за його проходом.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на тлі цього заявив, що Україні і НАТО необхідна якісно нова взаємодія в Чорному морі. У своєму Twitter він написав, що агресивна політика РФ у Чорному і Азовському морях, а також у Криму, буде нести постійну загрозу Україні і союзникам.
- 23 червня Міноборони Росії заявило, що британський HMS Defender порушив кордони РФ біля мису Фіолет і був розвернутий попереджувальними пострілами прикордонного катера. При цьому літак Су-24М нібито скинув чотири бомби на хід есмінця.
- 18 червня HMS Defender і нідерландський фрегат НNLMS Evertsen були в порту Одеси. На борту першого представники України і Великої Британії підписали меморандум про розвиток українського флоту.