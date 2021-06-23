Угорський прем’єр Орбан відмовився приїхати на гру своєї збірної у Мюнхені через суперечку з Німеччиною про заборону «ЛГБТ-пропаганди»

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Európa Pont / Flickr

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скасував візит до Мюнхену на матч угорської збірної проти Німеччини на чемпіонаті Євро-2020 через критику ухваленого закону, що забороняє поширювати у школах матеріали про гомосексуальність і зміну статі, та суперечку про райдужне підсвічування стадіону.

Про це повідомляє німецьке видання Die Zeit.

«Чи буде мюнхенський футбольний стадіон або інший європейський стадіон сяяти кольорами веселки — це не державне рішення», — заявив Орбан, коментуючи відмову УЄФА владі Мюнхену, яка просила підсвітити стадіон у веселкові кольори перед матчем між Німеччиною та Угорщиною.

Також угорський прем’єр закликав німецьких політиків дотримуватися вимог УЄФА.

Рішення асоціації, яка пояснила, що не може санкціонувати політичну акцію, вже розкритикував глава МЗС Німеччини Гайко Маас.

«Дійсно, футбольне поле — це не про політику. Це про людей, про справедливість, про терпимість. Ось чому УЄФА подає неправильний сигнал», — написав він у Twitter.

Він також запевнив, що кольори ЛГБТ-спільноти все одно можна буде розгледіти як на футбольному стадіоні, так і за його межами.

Згодом ситуацію прокоментувала канцлер Німеччини Ангела Меркель.

«Я думаю, що цей закон неправильний. Це несумісно з моїм уявленням про політику: дозволяти одностатеве партнерство, але забороняти інформацію про нього», — сказала вона під час виступу у Бундестагу, цитує німецький новинний портал RND.

Після заборони райдужного підсвічування стадіону низка компаній та організацій змінили свої аватари в соцмережах на фото з кольорами веселки.

А на сторінці залізничної компанії Deutsche Bahn у соцмережі виклали фото розмальованого веселковими кольорами поїзда з підписом «Добре, люба УЄФА. Ми вимкнули освітлення».