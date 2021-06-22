ДБР викрило групу правоохоронців, які збували наркотики в Київському СІЗО

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ДБР

Слідчі ДБР викрили групу правоохоронців «Київського слідчого ізолятора», які систематично збували наркотики на території СІЗО.

Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, 29-річний співробітник СІЗО організував канали розповсюдження наркотиків на території установи та забезпечував «прикриття» цієї діяльності.

До групи входили щонайменше четверо співробітників слідчого ізолятора. Вони зберігали наркотики у своїх кімнатах і шафах для подальшого збуту. Їх затримали під час продажу чергової партії наркотиків.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна. Їм інкримінують ч. 3 ст. 307 КК України: зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних і психотропних речовин, вчинені організованою групою.