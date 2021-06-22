Правоохоронці викрили масштабний канал транзиту наркотиків через Україну в Європу: вилучили 235 кілограмів героїну на понад €10 млн
- Автор:
- Катерина Кадакова
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МВС України
Національна поліція Україна разом із правоохоронцями Молдови провела масштабну спецоперацію і ліквідувала канал постачання героїну з Ірану до країн Євросоюзу.
Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко на своїй сторінці у Facebook.
«235 кілограмів вилученого героїну на понад €10 мільйонів, 7 учасників транснаціональної групи наркодилерів затримано — це результат спільної спецоперації правоохоронців України та Молдови», — написав він.
За словами Клименка, документування злочинів тривало понад пів року, а фігурантами є громадяни Молдови та Туреччини.
«Зловмисники діяли за ретельно продуманою схемою: вони створили декілька фіктивних будівельних фірм і переправляли наркотики під виглядом будматеріалів. Героїн маскували в муляжах — пустотілій цеглі. З Ірану наркотик подорожував транзитом через Україну до Молдови, де наркодилери орендували цілий склад для розфасування «товару». Потім цей героїн мав потрапити на чорний ринок Євросоюзу», — додав головний поліцейський України.
Наразі всі семеро учасників групи затримані, їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- У січні у Львові затримали контрабандистів з рекордною партією героїну на 2,3 мільярда гривень.
- В Одеській області на пункті пропуску «Старокозаче» прикордонники затримали партію кокаїну вагою 54 кг, що оцінюється у $12 мільйонів. Наркотики прибули в Україну через порт «Південний» з Еквадору в контейнері з фруктами.