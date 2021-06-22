Компанія Bumble закрила всі свої офіси на тиждень, аби працівники відновилися після емоційного вигорання

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Компанія Bumble, яка керує однойменним додатком для знайомств, цього тижня тимчасово закрила всі свої офіси, аби 700 співробітників по всьому світу відключились і зосередились на собі після емоційного вигорання на роботі.

Про це заявила засновниця додатку Вітні Вульф Херд, передає BBC.

Цю тижневу відпустку оплачує компанія. У Bumble був більш завантажений рік, ніж у більшості фірм, адже Bumble дебютувала на фондовому ринку і збільшила кількість користувачів, яким через пандемію бракувало спілкування. Згідно з останніми даними, кількість платних користувачів Bumble і Badoo, якими також володіє Bumble, за три місяці до 31 березня зросла на 30% в порівнянні з тим же періодом минулого року.

Інші компанії також ввели нові заходи по боротьбі з втомою, яку деякі працівники можуть відчути після понад року роботи в неідеальній домашній обстановці. Наприклад, по пʼятницях тепер потрібні тільки голосові збори, щоб зменшити потребу у відеодзвінках.

Оголошення про тижневу перерву зʼявилося після того, як кілька технологічних компаній оголосили про свої плани щодо віддаленої роботи. Twitter, наприклад, заявила, що очікує, що більшість співробітників будуть проводити якийсь час віддалено, а якийсь — в офісі. Водночас співробітники Apple почали кампанію проти планів боса Тіма Кука щодо масового повернення в офіс (до вересня працівники повинні перебувати в офісі не менше трьох днів на тиждень). Через таку політику та відсутність гнучкості з компанії вже звільняються люди.