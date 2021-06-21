Бази, кораблі та заводи: Україна та Велика Британія домовилися про розбудову українського флоту

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В Одесі на британському військовому кораблі Defender D36 Україна та Велика Британія підписали меморандум про розбудову українського флоту.

Про це пише пресслужба Міноборони.

«Меморандум передбачає спільне проєктування та будівництво військових кораблів в Україні та Великій Британії, реконструкцію українських суднобудівних підприємств і будівництво двох баз ВМС України», — йдеться у повідомленні.

Документ підписали заступник міністра оборони Олександр Миронюк та міністр з питань оборонних закупівель Великої Британії Джеремі Квін. Також на заході були присутні секретар РНБО Олексій Данілов, перший морський лорд Великої Британії та голова британського флоту Тоні Радакін та посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

«Це ще один крок у розвитку двостороннього співробітництва між Україною та Сполученим Королівством задля зміцнення українського флоту, який стикається з постійною небезпекою у Чорному та Азовському морях», — зазначили у Міноборони.

Також заступник міністра заявив, що британці можуть допомогти Україні у будівництві корвету «Володимир Великий». Цей корабель має стати флагманом українського флоту. Його розробка почалася ще в 2008 році, але через брак фінансування та банкрутство Чорноморського суднобудівного заводу корабель досі не збудували. Наразі введення корвету в експлуатацію заплановане на 2023 рік.