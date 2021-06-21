У Німеччині затримали вченого за підозрою у шпигунстві на користь Росії

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Пресслужба Федеральної прокуратури Німеччини

Німецькі правоохоронці затримали громадянина Росії Ільнура Н., якого підозрюють у шпигунстві та передачі даних російським спецслужбам.

Про це пише пресслужба німецької генпрокуратури.

Там розповіли, що росіянин працював науковим співробітником на технічній кафедрі одного з університетів Німеччини.

Ордер на арешт чоловіка видали 18 червня, того ж дня його затримали, а вдома та на роботі Ільнура провели обшуки.

У прокуратурі зазначили, що з жовтня 2020 року до червня 2021 року чоловік щонайменше тричі зустрічався зі співробітниками російських спецслужб. На двох цих зустрічах він за гроші передавав університетську інформацію.

Як повідомив розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, скоріше за все йдеться про асистента кафедри Університету Аугсбурга, який до 2013 року працював у Російській академії наук. На сайті університету є інформація про таку людину — доктора Ільнура Нагаєва.