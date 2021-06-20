Ватикан може оголосити святим одного із засновників Європейського Союзу

Новини

Ватикан почав розглядати можливість оголосити святим першого президента Європейського парламенту і одного із засновників Європейського Союзу Роберта Шумана.

Про це пише Politico.

Папа Римський Франциск видав указ, у якому визнав «героїчні чесноти побожного католика» Шумана. Оприлюднення указу є першим кроком на шляху до канонізації і надає Шуману титул «високоповажного».

Указ Ватикану також визнав героїчні чесноти інших чоловіків і жінок, у тому числі десятьох монахинь, убитих радянськими військами в Польщі наприкінці Другої світової війни.

Шуман народився в Люксембурзі в 1886 році, але пізніше став громадянином Франції. У 1940 році, після окупації Франції Німеччиною, його заарештувало гестапо, однак Шуману вдалося втекти. До кінця Другої світової війни він переховувався.

Після війни Шуман був 132-м премʼєр-міністром і 187-м главою Міністерства закордонних справ Франції. У 1950 році, 9 травня, він представив документ, згодом названий його імʼям — в декларації Шумана пропонувалося обʼєднати вугільну і сталеливарну промисловість декількох європейських країн, щоб уникнути конфліктів між ними в майбутньому. Тепер у Європі 9 травня відзначається як «День Європи» саме завдяки декларації Шумана.

У 1951 році Франція, Західна Німеччина, Італія, Бельгія, Нідерланди та Люксембург підписали Паризький договір, створивши Європейське обʼєднання вугілля і сталі. У 1957 році цей союз перетворився на Європейське економічне співтовариство, а в 1993 — на Європейський Союз.

Крім того, Шуман у 1949 році доклав руку до створення НАТО і був першим президентом Європейської парламентської асамблеї — попередниці Європарламенту. Коли він покинув цей пост, Шуману присвоїли почесний титул «Батько Європи».

Як пише «Русская служба Би-би-си», торік, на 70-ту річницю декларації Шумана, Папа Римський Франциск заявив, що саме вона «призвела до довгого періоду світу і стабільності, який ми переживаємо сьогодні».

Канонізації Шумана вже багато років домагаються парафіяни церкви французького міста Мец і розташована в місті приватна організація Інститут Святого Бенедикта. Після визнання «героїчних чеснот» його можуть зарахувати до лику блаженних, але для цього церква повинна офіційно визнати, що молитви, присвячені Шуману після його смерті, призвели до чуда. Факт чуда повинен підкріплюватися доказами.

Як правило, щоб визнана «блаженною» людина була повністю канонізована, необхідно, щоб піднесені до неї молитви призвели ще до одного чуда — тоді спочилий оголошується святим.