Бойовики поранили цивільного жителя Авдіївки

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Sasha Maksymenko / Flickr

Цивільний житель Авдіївки (Донецька область) був поранений у суботу внаслідок обстрілу з боку проросійських бойовиків.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За даними штабу ООС, бойовики обстріляли населений пункт із великокаліберних кулеметів. Постраждалий — місцевий житель 1989 року народження — отримав кульове поранення. «Українські військовослужбовці надали постраждалому необхідну медичну допомогу і доправили до лікувального закладу», — йдеться в повідомленні.