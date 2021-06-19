«Збиток катастрофічний». Окупаційна «влада» Криму оцінила наслідки повені в Ялті

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Alexei Pavlishak \ TASS via Getty Images

Повінь у Криму завдала «катастрофічних збитків» Ялті, особливо в місцях виходу річок з берегів.

Про це 19 червня повідомив журналістам так званий «глава Криму» Сергій Аксьонов, пише «РИА Новости».

За його словами, деякі люди повністю втратили майно. Те, що сталося в Ялті, він назвав «природною катастрофою» і повʼязав це з рельєфом місцевості.

«Вода набрала високу швидкість і був селевий потік», — сказав Аксьонов.

Тепер у місті заборонено купатися, оскільки 46 пляжів потребують очищення. Крім того, в Ялті до півночі відклали відновлення подавання питної води — вона стала каламутною. Її відключили ще вчора, 18 червня.

Раніше «Крим.Реалії» повідомили про одного загиблого, 18 постраждалих від стихії та одну зниклу безвісти жінку. За інформацією Аксьонова, загиблий був 1995 року народження.

17 червня через зливи також затопило Керч та Севастополь. Дощі йдуть у Криму з кінця травня практично щодня. Разом з тим злива 17 червня торкнулась і міста Бердянськ (Запорізька область) — там також підтоплені кафе та пляжі.