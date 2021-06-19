Влада Харкова просить ресторани «Мафія» та «Якіторія» допомогти з лікуванням отруєних — їх уже 78
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Sharon McCutcheon / Unsplash
Харківська міська рада звернулася до власників ресторанів «Якіторія» та «Мафія» із проханням взяти участь у лікуванні відвідувачів, які в них отруїлися.
Відповідну заяву опубліковано на сайті ради.
Зокрема, для лікування пацієнтів необхідні фізіологічні розчини, антибіотики та інші ліки, які у великих обсягах витратили за останні дні для лікування отруєних. Зазначимо, що їхня кількість вже сягнула 78. Наразі вони лікуються у Міській клінічній лікарні № 31 та Міській дитячій клінічній лікарні № 19. У всіх один діагноз — ентероколіт.
Раніше місцеві видання писали, що постраждалі замовляли у цих ресторанах суші. Після цього люди скаржились на підвищення температури, нудоту і блювання.
- Поліція через ці отруєння порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального Кодексу. Максимальне покарання — до 3 років позбавлення волі.