Росія відновлює авіасполучення з Туреччиною. При цьому в РФ зростає смертність через COVID-19
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Pixabay
Росія відновить авіасполучення з Туреччиною з 22 червня, яке було зупинено з 15 квітня через зростання в Туреччині захворюваності на коронавірус. Тоді там в середньому реєструвалися 60 тисяч захворювань щодня. Зараз показник не більше 6 тисяч на день.
Як передає Інтерфакс, віцепремʼєр РФ Тетяна Голікова заявила, що крім Туреччини, буде відновлено авіасполучення з США, Італією, Бельгією, Болгарією, Ірландією, Кіпром, Північною Македонією та Йорданією, але з 28 червня.
В Австрію, Азербайджан, Вірменію, Грецію, Катар, Фінляндію, Хорватію та Швейцарію кількість рейсів збільшать.
При цьому в Росії протягом останніх двох днів фіксують збільшення кількості смертей від коронавірусу.
Та ж Голікова заявила про підйом смертності на 14%. Значно зростає і кількість нових хворих — за останні пʼять днів у порівнянні з пʼятьма днями минулого тижня в середньому по Росії зростання становило 34,4%, по Москві — 54,4%.
За минулу добу в РФ зафіксували 17 262 хворих.
- У квітні газета The New York Times провела аналіз офіційних даних під час пандемії, охопивши США і 14 країн Європи. Росія виявилася лідером за надлишковою смертністю.
- Раніше російське видання «Проект» писало, що в Росії за рік пандемії смертність зросла на 20%. Замість обмежень і локдаунів влада вирішила коригувати статистику.