Росія відновлює авіасполучення з Туреччиною. При цьому в РФ зростає смертність через COVID-19

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Росія відновить авіасполучення з Туреччиною з 22 червня, яке було зупинено з 15 квітня через зростання в Туреччині захворюваності на коронавірус. Тоді там в середньому реєструвалися 60 тисяч захворювань щодня. Зараз показник не більше 6 тисяч на день.

Як передає Інтерфакс, віцепремʼєр РФ Тетяна Голікова заявила, що крім Туреччини, буде відновлено авіасполучення з США, Італією, Бельгією, Болгарією, Ірландією, Кіпром, Північною Македонією та Йорданією, але з 28 червня.

В Австрію, Азербайджан, Вірменію, Грецію, Катар, Фінляндію, Хорватію та Швейцарію кількість рейсів збільшать.

При цьому в Росії протягом останніх двох днів фіксують збільшення кількості смертей від коронавірусу.

Та ж Голікова заявила про підйом смертності на 14%. Значно зростає і кількість нових хворих — за останні пʼять днів у порівнянні з пʼятьма днями минулого тижня в середньому по Росії зростання становило 34,4%, по Москві — 54,4%.

За минулу добу в РФ зафіксували 17 262 хворих.