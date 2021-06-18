Бізнесмен Фукс назвав санкції РНБО особистою помстою секретаря Данілова. Він звернеться до суду

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Бізнесмен Павло Фукс назвав санкції Ради національної безпеки і оборони особистою помстою секретаря відомства Олексія Данілова. Він заявив, що оскаржить рішення РНБО в суді та подасть позов проти Данілова.

Про це Фукс повідомив в ефірі «Україна 24» і своєму Telegram-каналі.

Фукс повʼязав рішення з колишньою приналежністю Данілова до партії «Яблуко» українського бізнесмена Михайла Бродського. Між Фуксом і Бродським кілька років тягнеться конфлікт через бізнес.

«Це явно помста Данілова. Особисто він, напевно, ввів в оману президента та інших людей, які ухвалювали таке рішення. Від себе хочу сказати, що я громадянин України, який платить податки, великі податки. Я, безумовно, буду боротися за своє імʼя і обовʼязково подам до суду і на це рішення, і особисто на цю людину [Данілова]», — заявив Фукс.