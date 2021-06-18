В Україні за минулу добу виявили менше тисячі нових хворих на коронавірус. Вакцинували рекордну кількість людей

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В Україні за добу 17 червня виявили 967 нових випадків коронавірусу і вакцинували рекордну кількість людей — 81 713. Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило у Facebook.

Найбільше нових випадків зареєстрували у місті Києві (207), Харківській (68), Донецькій (61), Київській (54) та Дніпропетровській (50) областях.

Також за минулу добу одужало 2 312 людей і померли 50, шпиталізували 585 українців.

Що стосується вакцинації, то 17 червня зробили рекордну кількість щеплень — 81 713. Одну дозу отримали 57 970 людей, другу — 23 743 людини. Загалом від початку кампанії зробили 1 989 398 щеплень.

Загалом з початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 228 192 людей, 2 147 972 з них одужали, а померли 51 952.