Діджей Девід Гетта продасть Warner Music права на свою музику. Сума угоди перевищує $100 мільйонів

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Відомий французький діджей Девід Гетта уклав угоду з американською компанією звукозапису Warner Music Group, за якою компанія отримає авторські права на весь каталог композицій Гетта.

Про це пишуть Reuters і ВВС.

Warner Music отримає весь каталог музики, записаної за останні двадцять років. Також буде підписано угоду щодо майбутніх записів.

За даними ВВС і Financial Times, сума угоди перевищує $100 мільйонів. За ці гроші Warner Music дістануться всі сім платівок Гетта, які продалися у світі тиражем у 50 мільйонів.

Гетта — одна з найбільш впливових фігур попмузики. На сьогодні у Spotify Гетта посідає восьме місце серед виконавців світу за кількістю щомісячних слухачів.