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Нацрада назвала телеканали, які найбільше та найменше мовлять українською

Автор:
Софія Телішевська
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Gerard Launet / Getty Images

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення провела моніторинг 27 загальнонаціональних телеканалів щодо дотримання мовних квот і виявила, що обсяг української мови в їхньому ефірі відповідає вимогам закону — не менше ніж 75%.

Про це йдеться у звіті на сайті Нацради.

Упродовж тижня експерти аналізували ефірні проміжки з 7:00 до 18:00 та із 18:00 до 22:00.

«Усі передачі новин та реклама на всіх телеканалах звучать 100% українською», – зазначила член Національної ради Олена Ніцко.

Єдині ознаки порушення, які Національна рада фіксувала під час моніторингу, стосуються інших норм законодавства, але не мовленнєвих квот.