Російський репер Моргенштерн позивається до СБУ з вимогою вилучити його із «чорного списку». Справу розглядатиме ОАСК
- Автор:
- Софія Телішевська
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До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від Алішера Валєєва (Моргенштерна), який хоче оскаржити рішення СБУ щодо внесення його до Переліку осіб, які створюють загрозу національний безпеці.
Про це інформує Окружний адмінсуд Києва .
Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом.
Крім того, російський співак просить визнати протиправним та скасувати наказ Міністерства культури та інформаційної політики України, датований квітнем 2021 року, яким власне й внесли виконавця до відповідного Переліку.
Також Моргенштерн просить ОАСК витребувати у Служби безпеки України постанову про заборону йому в’їзду в Україну.
- 29 квітня 2021 року Міністерство культури України внесло російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва) у список осіб, що загрожують національній безпеці України.
- У грудні 2019 року виступ Моргенштерна в Одесі завершився скандалом через те, що він вирішив вийти на сцену попри оголошену жалобу через пожежу, яка сталася в Одеському коледжі економіки і забрала життя восьми людей. Моргенштерн назвав жалобні заходи «показухою».
- Російський репер Моргенштерн у березні став співробітником російського Альфа-Банку. Після того як стало відомо, що його звинуватили в пропаганді наркотиків, у банку заявили, що музикант ніколи в них не працював, і новини про його працевлаштування — лише рекламний хід.