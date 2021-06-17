IBOX BANK отримав від НБУ статус абонента-ідентифікатора системи BankID

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«Бабель»

До системи BankID від НБУ як абонент-ідентифікатор приєднався транзакційний банк IBOX BANK. Про це повідомила пресслужба банку.

IBOX BANK закінчив тестування системи ідентифікації BankID спільно з технічними фахівцями Національного банку України. Тепер клієнти банку можуть скористатися послугою онлайн-ідентифікації для доступу до будь-яких фінансових сервісів усередині країни.

«Приєднання до BankID — важливий етап для всіх українських банків, які проводять диджиталізацію своїх послуг. І якщо раніше річ була в більш ефективній роботі, то пандемія зробила швидку дистанційну ідентифікацію базовим параметром клієнтського сервісу. Саме тому ми робимо такі технології одним з пріоритетів розвитку», — заявив глава правління IBOX BANK Петро Мельник.

Що таке BankID?

Система, створена для забезпечення надійної і зручної ідентифікації користувача, що дозволяє надавати адміністративні та банківські послуги через інтернет на спеціальних порталах без фізичної присутності клієнта.

BankID працює на основі протоколу OAuth 2.0 та за своїм принципом схожа на опцію «увійти через Facebook». Клієнт ініціює запит на онлайн-порталі, через безпечний шлюз НБУ запит потрапляє до банку-ідентифікатора, а верифіковані персональні дані в зашифрованому вигляді потрапляють за адресою. Будь-який запит може бути ініційований тільки клієнтом.

«Кожен реалізований командою банку інноваційний сервіс — це доказ нашої технічної компетенції для регулятора, наших можливостей ефективно працювати зі складними системами та вести сталий розвиток. Для нас як транзакційного банку це один з ключових показників», — розповів директор з розвитку інноваційного бізнесу IBOX BANK Дмитро Яковлєв.

Станом на сьогодні до сервісу BankID від НБУ підключені 36 українських банків-ідентифікаторів, що дозволяє покрити запити абсолютної більшості банківської аудиторії України на послугу дистанційної ідентифікації.

«Ми дякуємо колегам з Національного банку України за сприяння та увагу до деталей під час технічної інтеграції і тестів. Упевнена, новий сервіс покращить ефективність і якість роботи з нашими клієнтами, що дозволить нам досягти нових фінансових висот», — підкреслила заступник директора Департаменту інноваційного бізнесу IBOX BANK Юта Романченко.

Нагадаємо, цього тижня IBOX Bank анонсував запуск спільної з Moneyveo банківської картки, а у травні запустив платежі з Google Pay для власників карток Visa.