Рада ухвалила закон про незалежність Нацради з питань телерадіомовлення. Ось що він передбачає

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Верховна Рада ухвалила закон про реформування Нацради з питань телерадіомовлення, який має відновити конкурс і встановити перелік вимог до кандидатів на посади членів Нацради.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Член комітету з питань інформаційної політики Євгенія Кравчук пояснила, що в законі йдеться про те, як зробити медійного регулятора стабільним і незалежним від олігархів та при цьому виконати всі міжнародні зобов’язання й усунути дискримінаційні положення.

Закон передбачає, що кандидатів у члени Нацради висуватиме парламент (1 фракція — 1 подання), а також громадські організації та творчі спілки (1 громадська організація — 1 подання). Голосування відбуватиметься не пакетно, а окремо по кожному кандидату.

Згідно із законом, забезпечується і дотримання гендерної рівності. Якщо під час голосування за членів на вакантні посади кілька людей мають однакову кількість голосів, перевага віддається кандидату тієї статі, представників якої менше серед чинних членів.

Щодо заробітної плати членів, то посадовий оклад голови Нацради становить 90,8 тисячі гривень, першого заступника голови — 84 тисячі, заступника голови та відповідального секретаря — 79,4 тисячі, члена — 74,9 тисячі.

Члени Нацради працюватимуть на постійній основі та не зможуть займати інші посади, зокрема й на громадських засадах. Також вони не матимуть права отримувати гонорар і винагороду за іншу роботу, крім наукової та творчої діяльності.