Влада Індонезії роздає живих курчат жителям, які хочуть вакцинуватися від коронавірусу

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Henrique S. Ruzzon / Unsplash

В Індонезії у сільських районах місцева влада та поліція видають живих курчат, щоб мотивувати літніх жителів вакцинуватися проти коронавірусу. Про це повідомляє CNN.

Програма є частиною зусиль влади зі збільшення кількості вакцинованих громадян у віці 45 років і старше. Якщо до початку програми із курчатами тільки 25 із 200 жителів були готові зробити щеплення, то зараз таких уже 250 людей на день. За програмою влада вже безкоштовно роздала 500 курей. Також людям розповідають про безпеку і переваги вакцини, щоб вони перестали її боятися, оскільки літні жителі часто не наважувалися робити щеплення під час розгортання кампанії з вакцинації.

«Спочатку в інтернеті було багато дезінформації та містифікацій про вакцину, особливо в соціальних мережах. Багато літніх людей думали, що це не запобігає коронавірусу, а може викликати серйозні захворювання і навіть смерть», — розповіли комісари.

За даними Університету Джонса Гопкінса, в Індонезії був один з найбільших спалахів коронавірусу в Азії. На архіпелазі нещодавно стався сплеск захворюваності: два найбільш густонаселених острови — Ява і Суматра — повідомляли про різке зростання кількості хворих протягом декількох тижнів після Рамадану. Кампанія з імунізації в Індонезії теж просувалася повільно.