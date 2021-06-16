Уряд схвалив концепцію проєкту «Президентський університет». Що вона пропонує?

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Кабінет міністрів України затвердив концепцію реалізації проєкту «Президентський університет».

Про це повідомляють Міністерство освіти і науки та голова відомства Сергій Шкарлет.

За словами міністра, «Президентський університет» буде сучасним інноваційним освітнім і науковим центром, який впроваджуватиме ефективні освітні стратегії. Концепція передбачає методики навчання за принципом «30% теорії і 70% практики». Для цього в університет запросять найкращих викладачів і експертів.

За задумом, проєкт повинен реалізувати інтелектуальний і творчий потенціал українців, що забезпечить підготовку високопрофесійних кадрів-лідерів для стратегічних галузей розвитку країни.

«Проєкт дозволить виявити й подолати обмеження для ефективної діяльності закладу вищої освіти, за необхідності внести зміни до нормативно-правових актів, які встановлюють основні правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи вищої освіти, у сфері наукової та інноваційної діяльності», — зазначили у відомстві.

Сам університет повинен поєднати в собі високоякісну освіту, сучасні дослідження та інноваційну діяльність. На цій моделі відпрацюють бізнес-процеси управління університетом, методи навчання, інноваційні форми співпраці з бізнесом і більш тісний контакт з академічними установами.

В університеті планується готувати фахівців і проводити дослідження за наступними напрямками: інформаційні технології, кібербезпека і штучний інтелект; нанотехнології; аерокосмічні технології; енергетичні технології; біотехнології та науки про здоровʼя; глобалізація і міжнародні комунікації.

«На території майбутнього університету пропонується розмістити нові навчально-лабораторні корпуси, дослідницький центр, клініку, бізнес-центр, об’єкти соціальної сфери, а також зону рекреації та спорту», — заявляють в МОН.