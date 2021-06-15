Президенти Туреччини й Азербайджану домовились про військову співпрацю. Документ підписали у Нагірному Карабаху

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і президент Азербайджану Ільхам Алієв підписали в карабаському місті Шуша спільну союзницьку декларацію щодо широкого спектру двосторонньої співпраці.

Про це повідомляє інформаційне агентство Trend.

«Ми створили якісно нові звʼязки. І всі пункти цієї декларації є гарантом нашої майбутньої співпраці», — сказав Алієв та охарактеризував документ як «унікальний приклад союзницьких відносин у світі».

Шуша — одне з ключових міст Нагірного Карабаху. Його втрата вірменськими військовими стала однією із завершальних подій конфлікту восени 2020 року. У зв'язку з цим Ердогана звинуватили у прямій підтримці бойових дій в Карабасі.

Він також підтвердив, що військова співпраця є важливою частиною підписаного документа. Раніше ЗМІ повідомляли, що декларація може передбачати і створення в Азербайджані турецьких військових баз.

«У декларації відображені важливі питання, такі як співпраця на міжнародному рівні, політичні, економічні, торговельні відносини, культура, освіта, спорт, енергетична безпека, значення Південного газового коридору. Всі питання дуже важливі, але я б хотів зупинитися на двох. Це співпраця Азербайджану і Туреччини у сфері оборонної промисловості та взаємна військова допомога», — підкреслив Алієв.

У свою чергу Ердоган повідомив про спільні плани щодо відновлення Карабаху і заявив про намір відкрити в Шуші генеральне консульство Туреччини.