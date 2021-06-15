У Києві представили прототип українського ударного безпілотника-невидимки ACE ONE

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У Києві на щорічній міжнародній виставці «Зброя та безпека — 2021» представили прототип надшвидкого ударного безпілотника ACE ONE.

Про це з місця подій повідомляє «Мілітарний».

За словами розробників ACE ONE повинен бути носієм керованого озброєння класу «повітря-повітря» і «повітря-земля» для знищення наземних і повітряних цілей противника, зокрема танків, укриттів і БПЛА. Його відсіки розраховані на 1 тонну озброєння.

Заявлені технічні характеристики — максимальна висота польоту 13 700 метрів, радіус роботи 1 500 км, максимальна швидкість 0,95 Маха (понад 1 163 км/год) при довжині в 11 метрів і шириною в 8,5 метрів.

Фактично розробники створюють вдосконалений БПЛА RQ-170 Sentinel американської Lockheed Martin.

Як пише Defense Express, попередня вартість одного комплексу з декількох літальних апаратів (ймовірно, трьох) і наземної станції управління від $12 до $13 млн. Таку ціну розробник вказав в англомовному пресрелізі для виставки.

Безпілотник стелс-технології (невидимка) був розроблений Міжнародною українською компанією ACE в партнерстві з держпідприємством «Івченко-Прогрес», а також компаніями «Мотор Січ» і «Гідробест». Над проєктом працювали десятки українських учених і фахівців на чолі з колишнім гендиректором ДП «Антонов» Олександром Лосем і ексголовою Держкосмічного агентства Володимиром Усовим.