На Київщині поліція викрила лікарів на торгівлі вакцинами від коронавірусу

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Sean Gallup / Staff

Поліція виявила незаконну торгівлю вакцинами у одному з інтернатів Київської області.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Поліцейські провели обшуки у приміщеннях одного із психоневрологічних інтернатів області та в адміністративних приміщеннях обласної територіальної громади. Керівники цих закладів продавали стороннім особам вакцини проти коронавірусу, яка була виділена для пацієнтів закладу.

Так, у рамках механізму COVAX низка державних закладів отримали вакцину для щеплення незахищених верств населення. Однак, службові особи інтернату та Бородянської селищної ради вказані препарати продавали особам, які не підпадають під перелік пріоритетних верств І та ІІ етапів вакцинації. Правоохоронці зафіксували 14 випадків продажу вакцин.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження ч.3 та ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Посадовцям загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.