В Австралії фермери продали собаку за рекордні 35,2 тисячі доларів

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Австралійські фермери Девід і Сара Лі зі штату Вікторія продали свою пастушу собаку породи келпі на аукціоні за рекордну суму. Дворічний пес на прізвисько Юлука Гувер пішов з молотка за 35,2 тисячі австралійських доларів (майже 730 тисяч гривень, або $27 068).

Таким чином, він став найдорожчою собакою, проданою в Австралії, повідомляє ВВС.

За словами господаря, Гувер — абсолютно особлива тварина, яка, здається, «справді розуміє, що відбувається», хіба що не розмовляє. У нього чудовий характер і свій особливий підхід до роботи — пес однаково добре працює як з великою рогатою худобою, так і з вівцями.

«Він працював би й вісім днів на тиждень, якби йому дозволили», — говорить містер Лі.

Хороші вівчарські собаки зараз зросли в ціні, оскільки через пандемію та обмеження на вʼїзд у країну на австралійських фермах відчувається нестача працівників.

Попередній національний рекорд ціни встановили у 2019 році — $25 тисяч, а абсолютний світовий рекорд — $37 тисяч — встановив собака, якого продали у Великій Британії.