Верховна Рада ухвалила податкову амністію — українці зможуть «відбілити» майно
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Верховна Рада України
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №5153 про податкову амністію — вона дозволить українцям вивести свої гроші та активи «в білу», а держава зможе залучити додатковий капітал.
Про це йдеться на сайті Ради, а деталі розповідає «Слуга народу».
Податкова амністія — це спосіб легалізувати свої активи та доходи, сплативши за них податки, які не були сплачені вчасно. Таким чином влада намагається вивести з тіні певну частину економіки та повернути її у правове поле. Водночас держава в таких випадках зобов’язується не карати порушників податкового законодавства.
Ця процедура — добровільна. Відтепер кожен охочий громадянин одноразово може легалізувати свої доходи, які не були задекларовані станом на 1 січня 2021 року. Зробити це можна з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.
Аби задекларувати майно, треба подати декларацію та у ній вказати доходи, з яких не сплачені податки та активи. Аби легалізувати готівку, її треба покласти на спеціальний рахунок у банку. Закон встановив такі ставки: 5% з валюти та активів, які розташовані в Україні; 9% — з валюти та активів, які розташовані за кордоном.
Не треба декларувати те, що придбано за кошти, з яких сплатили податки, а також якщо у вас один (одна):
- квартира до 120 кв.м;
- будинок до 240 кв.м;
- нежитлова некомерційна нерухомість до 60 кв.м;
- земельна ділянка у межах норм безоплатної приватизації;
- активи до 400 тисяч гривень.
Що можна задекларувати?
- гроші у гривнях та іноземній валюті;
- рухоме та нерухоме майно;
- цінні папери;
- паї;
- права на отримання дивідендів;
- інші активи.
У «Слузі народу» пояснили, що проведення в Україні податкової амністії дозволить залучити в економіку держави додаткові ресурси для її активізації.
- Провести податкову амністію президент Володимир Зеленський обіцяв ще у червні 2019 року, після своєї інавгурації. У лютому 2021 року він зареєстрував у парламенті відповідний пакет законопроєктів.