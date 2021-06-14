Новини

Adrien Olichon / Unsplash

В Україні впровадять міжнародну сертифікацію навичок володіння компʼютером (ICDL — European Computer Driving Licence), яка дозволить українцям підтверджувати свої навички роботи з ПК у понад 100 країнах.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Сертифікація ICDL, яка підтверджує компетенцію, містить теоретичні та практичні завдання базового рівня. Вона потрібна в разі вступу до іноземних навчальних закладів, при працевлаштуванні, а також для навчання і сертифікації цифрових навичок державних службовців.

У Мінцифри зазначають, що в Україні вже діє мережа тестових центрів ICDL, в яких можна пройти сертифікацію. Незабаром буде створена цифрова навчальна система з 22 модулів, які охоплюють всі необхідні цифрові навички.

Матеріали з модулю «Український цифровий громадянин» будуть доступні безкоштовно. Тренувальне онлайн-тестування з цього модулю буде доступно на порталі «Дія.Цифрова освіта».

Тестування і сертифікація за стандартом ICDL будуть доступні всім верствам населення. Цей стандарт компʼютерної грамотності визнаний Європейською комісією, ЮНЕСКО, Радою європейських професійних інформаційних товариств, Європейським товариством інформатики, а також міністерствами освіти різних країн.