НАТО обіцяє Україні членство через ПДЧ і закликає до реформ. Опубліковано комюніке за підсумками саміту Альянсу

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NATO / Flickr

За підсумками брюссельського саміту НАТО лідери 30 країн-членів схвалили комюніке, в якому підтверджується ухвалене у 2008 році на Бухарестському саміті рішення про те, що Україна стане членом Альянсу через План дій щодо членства (ПДЧ).

«Ми підтверджуємо рішення [...], що Україна стане членом Альянсу, при цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невідʼємною частиною цього процесу», — йдеться в документі.

Зазначено, що для членства Україні потрібно виконувати річні національні програми в рамках Комісії Україна — НАТО. Вони «залишаються механізмом, за допомогою якого Україна просуває реформи, що стосуються її прагнення до членства в НАТО». Ідеться про реформи щодо протидії корупції, сектора безпеки й оборони.

«Україна повинна повною мірою використовувати всі інструменти, доступні в рамках КУН, для досягнення своєї мети — впровадження принципів і стандартів НАТО», — йдеться в комюніке.

НАТО підтверджує важливість внеску України в діяльність Альянсу через Партнерство розширених можливостей і запевняє у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України. НАТО продовжить підтримувати Україну у протидії гібридним загрозам з боку Росії та вимагатиме вивести російські війська з окупованого Криму і частини Донбасу.

Також НАТО закликає РФ відвести свої війська від українських кордонів, припинити обмежувати судноплавство в Чорному морі та перешкоджати доступу до українських портів в Азовському морі.

«Ми закликаємо до повного виконання Мінських угод усіма сторонами і підтримуємо зусилля «нормандського формату» і Тристоронньої контактної групи. Росія як країна, яка підписала Мінські угоди, несе значну відповідальність в цьому питанні. Ми закликаємо Росію припинити розпалювати конфлікт, надаючи фінансову та військову допомогу збройним формуванням, які вона підтримує на сході України», — зазначено в документі.