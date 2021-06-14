Суд заарештував права на 28 компаній мережі АЗС Glusco. Її власником вважають Медведчука

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пресслужба Glusco

Суд заарештував права на 28 компаній мережі АЗС Glusco, яку повʼязують з нардепом ОПзЖ Віктором Медведчуком.

Про це повідомляє пресслужба Державної фіскальної служби.

Ці компанії ввозили нафтопродукти, приховуючи реальні обсяги імпорту. Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн. Під час оформлення імпортованого палива у митних деклараціях відображали занижені якісні показники палива — стандарт Євро-4. Надалі паливо на підконтрольних нафтобазах змішувалося з паливом для реактивних двигунів, щоб досягти показника палива Євро-5 і так у подальшому його продавати.

Правоохоронці зʼясували, що власники цих 28 компаній планували перереєструвати їх на інших осіб. «На підставі ухвали суду накладено арешт на корпоративні права 28 компаній, у власності яких перебувають також і вищезгадані АЗС на загальну суму понад 700 млн гривень», — повідомили в ДФС.

Glusco — мережа заправних станцій, яка налічує в Україні 127 автозаправних станцій і 6 нафтобаз. Компанія викупила їх у російської «Роснефти». Офіційний власник мережі — ізраїльський бізнесмен Нісан Моісеєв. Журналісти програми «Схеми» у своєму розслідуванні визначили, що Моісеєв пов’язаний дружніми зв’язками з Віктором Медведчуком, проти якого раніше РНБО ввела санкції за фінансування тероризму.