У Китаї на продовольчому ринку вранці прогримів вибух. Загинули щонайменше 12 людей

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У Китаї в місті Шиянь (провінція Хубей) на території продовольчого ринку біля житлового комплексу пролунав сильний вибух, попередньо загинули 12 людей.

Про це повідомило центральне телебачення Китаю.

Як зазначається, вибух стався приблизно о 6:30 у неділю, 13 червня, ринок на той момент вже почав працювати, і на його території було багато людей. Вибуховою хвилею зруйнувало продовольчі намети і магазини.

За даними рятувальників, з-під завалів витягли 150 осіб, 12 з них загинули, 138 отримали поранення та були госпіталізовані (37 людей були важко поранені).

Наразі проводиться розслідування причин і обставин вибуху, створений аварійно-рятувальний штаб. Попередньо — здетонував природний газ.