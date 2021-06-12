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Wikipedia / Олена1997

Президент Володимир Зеленський створив Центр сучасного мистецтва Івана Марчука.

Про це повідомив Офіс президента.

Кабінет міністрів разом з представниками творчої спільноти має розробити у місячний строк концепцію музейно-культурного центру та план заходів з його створення. Крім того, уряд повинен забезпечити проведення промо-кампанії про цей центр.

Також уряд має передбачити у 2021—2022 роках кошти на реконструкцію будівель для створення музейно-культурного центру сучасного мистецтва Івана Марчука і розглянути питання про залучення до створення центру коштів благодійників.

Державне управління справами повинне забезпечити реконструкцію будівель, у яких буде розташований музейно-культурний центр, та передати їх до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики.

85-річний Марчук є лауреатом Національної премії України імені Шевченка та членом наукової ради Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі. У радянські часи довго не міг офіційно виставляти свої твори та зазнавав утисків і переслідувань з боку КДБ. У 1989—2001 роках мешкав у Австралії, Канаді та США. У 2007-му потрапив до рейтингу «100 геніїв сучасності» британської газети The Daily Telegraph. У доробку митця — близько 5 тисяч творів, він провів понад 150 персональних і близько 50 колективних виставок.