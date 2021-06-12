У Китаї 27 чиновників притягли до відповідальності через масову загибель марафонців у Ганьсу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Влада Китаю притягла до відповідальності 27 чиновників через загибель 21 спортсмена під час травневого гірського ультрамарафону в провінції Ганьсу.
Про це повідомляє BBC.
Голова округу Цзінтай, де проходили змагання, позбувся посади, а місцевого мера і голову Комуністичної партії міста Байінь притягнули до дисциплінарної відповідальності. Низка чиновників отримала попередження за зневагу служби, втративши бали соціального рейтингу.
Власник компанії-організатора марафону Чжан Сяоянь затриманий. Йому предʼявлено кримінальне обвинувачення.
В країні припиняють усі спортивні заходи, які не мають чіткого нагляду, правил і стандартів безпеки.
- 22 травня у 100-кілометровому ультрамарафоні в провінції Ганьсу загинув 21 бігун. Одним із загиблих виявився національний рекордсмен Лян Цзін. Причиною масової загибелі стало різке погіршення погоди — марафонці постраждали від урагану, крижаного дощу і різкого падіння температури. Частина спортсменів врятувалася в печерах.