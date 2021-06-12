У США ловця лобстерів проковтнув кит. Чоловік вижив

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Американський ловець лобстерів Майкл Паккард вижив після того, як його проковтнув горбатий кит. У роті кита він пробув приблизно 30-40 секунд.

Про це повідомляє CBS Boston News.

Інцидент стався 11 червня біля берегів міста Провінстаун (штат Массачусетс). Паккард розповів, що пірнав з аквалангом з катера і в якийсь момент, будучи на дні, відчув сильний поштовх, після чого «все потемніло».

Спочатку Паккард подумав, що опинився всередині білої акули, але відчував, що зубів навколо немає. Тоді він подумав про кита. «Я відчув, що можу рухатися, і те, що тварина стискає мʼязи в роті», — розповів він, додавши, що на секунду подумав про смерть.

Несподівано кит виринув на поверхню і виплюнув Паккарда. Чоловік самостійно дістався катера. З пошкоджень він отримав лише вивихи колін. Після зустрічі з китом Паккарда госпіталізували.

Зоологи випадок Паккарда назвали вкрай рідкісним. Кити зазвичай не чіпають людей. Ймовірно, кит захоплював ротом здобич поруч із Паккардом і проковтнув того випадково.