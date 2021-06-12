В Україні за добу трохи більше 1 тисячі нових COVID-хворих. Одужали 5 тисяч людей

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В Україні за минулу добу зареєстрували 1 274 нових COVID-хворих, серед яких 40 дітей і 53 медики. Найбільше нових хворих в Києві (215), Харківській (104), Київській (102), Львівській (84) та Донецькій (84) областях.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

За 11 червня в лікарні доставили 709 осіб. Померли 69 людей, а одужали — 4 905.

Всього за час пандемії в країні зафіксували 2 222 701 зараження (одужали 2 125 685 осіб) і 51 646 смертей.