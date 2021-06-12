В Україні за добу трохи більше 1 тисячі нових COVID-хворих. Одужали 5 тисяч людей
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Plastifikator x «Бабель»
В Україні за минулу добу зареєстрували 1 274 нових COVID-хворих, серед яких 40 дітей і 53 медики. Найбільше нових хворих в Києві (215), Харківській (104), Київській (102), Львівській (84) та Донецькій (84) областях.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
За 11 червня в лікарні доставили 709 осіб. Померли 69 людей, а одужали — 4 905.
Всього за час пандемії в країні зафіксували 2 222 701 зараження (одужали 2 125 685 осіб) і 51 646 смертей.
- В Україні в ці вихідні, 12 і 13 червня, будуть працювати 50 центрів масової вакцинації в 15 областях та місті Києві. У них вибрати вакцину для щеплення не можна, всіх бажаючих щеплюють китайським препаратом CoronaVac, який схвалений Всесвітньою організацією охорони здоровʼя.
- В Україні на 12 червня перше щеплення від коронавірусу отримали 1 430 990 людей. Завершили вакцинацію (отримали два щеплення) 230 420 осіб.