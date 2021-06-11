Румунія дозволила українським уболівальникам на Євро-2020 не сидіти на карантині
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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adidas
Румунія дозволила українським уболівальникам не сидіти на 14-денному карантині, якщо вони їдуть на матчі збірної.
Про це повідомляє посольство України в Румунії.
«Громадяни України, які прибувають до Румунії з метою участі у футбольних матчах у рамках Фінального турніру Чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2020 та доводять це, надаючи квитки у роздрукованому форматі або в електронному вигляді, звільняються від перебування на карантині протягом 14 днів», — йдеться у повідомленні.
Але там нагадують, що рішення щодо кожного вболівальника про в’їзд до Румунії ухвалюється на кордоні безпосередньо прикордонниками.
- 17 березня 2020 року УЄФА вирішила, що Чемпіонат Європи з футболу відбудеться влітку 2021 року. Розпочнеться турнір поєдинком між збірними Туреччини та Італії, який відбудеться в Римі.
- Ігри прийматимуть 11 міст: Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Лондон, Глазго, Севілья, Будапешт, Мюнхен. Турнір проходитиме з 11 червня до 11 липня.
- Збірна України гратиме у груповому етапі зі збірними Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.