Харківський стадіон «Металіст» передано у власність міста

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Харківська обласна рада передала в комунальну власність міста стадіон «Металіст».

Про це повідомляється на сайті ради.

«Обласна рада вирішила передати зі спільної власності територіальних громад області у комунальну власність територіальної громади Харкова, зі взяттям зобов’язань використовувати [стадіон] за цільовим призначенням та не відчужувати у приватну власність», — сказано у рішенні.

У власність Харкова передано комунальне підприємство «Обласний спортивний комплекс «Металіст», а також нерухоме та рухоме майно, закріплене за ним на Плеханівській вулиці.

Комплекс «Металіст» включає в себе футбольне поле, чотири трибуни на 40 тисяч місць, 16 полів для мініфутболу, тенісний корт, баскетбольний майданчик, два конференц-зали, чотири ресторани і сувенірний магазин.