Харківський стадіон «Металіст» передано у власність міста
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Харківська обласна рада передала в комунальну власність міста стадіон «Металіст».
Про це повідомляється на сайті ради.
«Обласна рада вирішила передати зі спільної власності територіальних громад області у комунальну власність територіальної громади Харкова, зі взяттям зобов’язань використовувати [стадіон] за цільовим призначенням та не відчужувати у приватну власність», — сказано у рішенні.
У власність Харкова передано комунальне підприємство «Обласний спортивний комплекс «Металіст», а також нерухоме та рухоме майно, закріплене за ним на Плеханівській вулиці.
Комплекс «Металіст» включає в себе футбольне поле, чотири трибуни на 40 тисяч місць, 16 полів для мініфутболу, тенісний корт, баскетбольний майданчик, два конференц-зали, чотири ресторани і сувенірний магазин.
- Стадіон «Металіст» і однойменний футбольний клуб були продані в 2013 році олігархові Сергію Курченку. Після Революції гідності Курченко втік до Росії та припинив фінансувати клуб. У 2016 році «Металіст» припинив існування.
- У 2021 році колишній власник клубу Олександр Ярославський (2005—2012) домовився з міською радою про відродження «Металіста» й анонсував реконструкцію стадіону та академії клубу.