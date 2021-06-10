Європарламент схвалив резолюцію про відмову від патентів на вакцину проти коронавірусу

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European Parliament / Flickr

Депутати Європарламенту вимагають тимчасово скасувати патенти на вакцини від коронавірусу, щоби розширити глобальне виробництво препаратів і доступ до них.

Про це повідомили у пресслужбі ЄП, посилаючись на ухвалену резолюцію.

«Щоби прискорити глобальне впровадження вакцини, депутати Європарламенту вимагають тимчасово скасувати захист прав інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19», — зазначили у відомстві.

Як зазначається, документ схвалили 355 депутатів, 263 виступили проти, 71 утримався.

На думку депутатів Європарламенту, добровільне ліцензування (коли розробник вакцини вирішує, кому і на яких умовах може бути виданий патент, щоб дозволити виробництво), передача технологій країнам, що мають галузі виробництва вакцин, є найважливішим способом масштабування і прискорення глобального розвитку виробництва препаратів.

Також у Європарламенті закликали ЄС «швидко усунути експортні барʼєри та змінити свій власний механізм видачі дозволів на експорт, який відповідає вимогам прозорості», а США та Велику Британію — «негайно скасувати заборону на експорт вакцин і сировини».

Окремо європарламентарі згадали про виробництво вакцин в Африці, оскільки туди відправили лише 0,3% доз вакцини з виготовлених 1,6 мільярда.

До того ж депутати Європарламенту вимагають повного розкриття інформації про майбутні угоди щодо попередніх закупівель, особливо вакцин нового покоління, і щоб ці контракти містили вимоги прозорості для постачальників.