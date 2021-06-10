Хакери зламали пошту та соцмережі голови канцелярії премʼєра Польщі. Він підозрює у цьому Росію або Білорусь

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Unsplash / Kevin Ku

Хакери зламали особисту електронну пошту глави канцелярії прем'єр-міністра Польщі та його дружини.

Про це він повідомив у Twitter.

Міхал Дворчик повідомив, що хакери також змогли проникнути на його акаунти в соцмережах. На його думку, до цього, імовірно, можуть бути причетні Росія чи Білорусь. Він зазначив, що викрадена з поштової скриньки інформація публікувалася в російській соцмережі Telegram.

З огляду на те, що Дворчик вже 11 років має заборону на вʼїзд в Росію і Білорусь й активно підтримує демократичні перетворення на території країн колишнього СРСР, він сприймає злом пошти як «широко розгорнуті дезінформаційні дії, що містять фальсифіковану та маніпулятивну інформацію».

«Без сумніву, слід стверджувати, що метою цієї кібератаки є дезінформація, і у звʼязку з цим відповідні спецслужби Республіки Польща роблять необхідні дії, щоб зʼясувати ситуацію», — підкреслив Дворчик.