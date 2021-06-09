В Австрії хочуть до початку липня повністю скасувати всі карантинні обмеження
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Фото з сайту Fenster Cafe
Австрійський уряд хоче до 1 липня скасувати майже всі карантинні обмеження. Залишатиметься лише необхідність використання COVID-паспортів.
Про це пише видання The Local.
Початок послаблення карантину запланований на 10 червня. Зокрема, маску дозволять не носити на відкритих майданчиках для тих, хто був вакцинований, одужав від коронавірусу або має негативний тест.
Ресторанам дозволять працювати до 24 години, а за одним столом зможуть розміщуватися до 8 осіб.
Також необхідно буде пред’являти усюди COVID-паспорти, які підтверджуватимуть вакцинацію або наявність антитіл.
- Через новий спалах коронавірусу у трьох федеральних землях Австрії (Відень, Нижня Австрія та Бургенланд) з кінця березня посилили карантин, а з 7 квітня у непродовольчі магазини пускали тільки з негативним результатом тесту на коронавірус.