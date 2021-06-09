Двоє німців-велосипедистів, яких затримали на кордоні, їдуть до Києва. Їх відпустили за добу

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Двоє німців-велотуристів, які думали, що Україна в Євросоюзі, і були затримані на кордоні у Львівській області, рухаються до Києва. Українські прикордонники відпустили їх через 24 години після затримання.

Про це пише Deutsche Welle.

36-річний Моріц Геллер (один з велосипедистів) розповів, що йому і Морісу Ґебгарду після звільнення довелося повернутися до Польщі і вже звідти вʼїжджати в Україну через пункт пропуску.

За його словами, він з другом не помітив як порушив правила перетину. Геллер додав, що під час затримання і далі прикордонники поводилися з ними коректно.

Геллер розповів, що з Німеччини вони їдуть до Таїланду і далі за маршрутом у них Росія. Після повторного вʼїзду в Україну вони зупинялися у Львові і рушили до Києва, де планують отримати російську візу.