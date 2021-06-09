Франція заморозила допомогу ЦАР. Напередодні Макрон назвав лідера країни «заручником групи Вагнера»
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Франція припинила військові операції з урядовими силами Центральноафриканської Республіки (ЦАР) і заморозила фінансову допомогу на €10 мільйонів.
Про це повідомляє Reuters.
Офіційний Париж заявив, що уряд ЦАР не здатний зупинити масштабну кампанію антифранцузької дезінформації і нехтує опозицією.
Напередодні президент Франції Емманюель Макрон назвав президента ЦАР «заручником групи Вагнера» — російської приватної військової компанії, яка встигла повоювати на Донбасі і Сирії. Макрон в кінці травня заявив, що ПВК відкрито «захоплює шахти і разом з ними і політичну систему» країни.
При цьому у Франції, США і країнах Євросоюзу висловлюють побоювання, що Росія і Китай посилять свою присутність в Африці на тлі зниження впливу західних демократій в регіоні.
- Раніше французькі журналісти повідомили, що російські найманці в ЦАР беруть участь у стратах, пограбунках та групових зґвалтуваннях. Кілька випадків за участю «ПВК Вагнера» потрапили у доповідь спеціальної робочої групи ООН.
- За підрахунками RFI, на стороні уряду ЦАР воюють від 800 до 2 000 найманців з російських приватних військових компаній. Російський посол у ЦАР говорить про 535 російських інструкторів, які «не беруть участь у бойових діях».
- Раніше у The Guardian повідомляли, що Росія активно розширює свою присутність в Африці та працює над створенням «стратегічного центру» в регіоні. Місію щодо посилення російського впливу на континенті очолює «кухар» Володимира Путіна Євген Пригожин — куратор найманців «ПВК Вагнера», які брали участь у бойових діях у Сирії та в Україні.
- ЦАР — одна з найбідніших і найбільш нестабільних країн Африки. Тривалий час там перебував великий контингент військ Франції. Пізніше туди увійшли контингенти сусідніх африканських країн. Попри бідність, ЦАР багата родовищами алмазів і урану.