Франція заморозила допомогу ЦАР. Напередодні Макрон назвав лідера країни «заручником групи Вагнера»

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Франція припинила військові операції з урядовими силами Центральноафриканської Республіки (ЦАР) і заморозила фінансову допомогу на €10 мільйонів.

Про це повідомляє Reuters.

Офіційний Париж заявив, що уряд ЦАР не здатний зупинити масштабну кампанію антифранцузької дезінформації і нехтує опозицією.

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон назвав президента ЦАР «заручником групи Вагнера» — російської приватної військової компанії, яка встигла повоювати на Донбасі і Сирії. Макрон в кінці травня заявив, що ПВК відкрито «захоплює шахти і разом з ними і політичну систему» ​​країни.

При цьому у Франції, США і країнах Євросоюзу висловлюють побоювання, що Росія і Китай посилять свою присутність в Африці на тлі зниження впливу західних демократій в регіоні.