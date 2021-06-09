Парламент Албанії оголосив президенту імпічмент

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Kalhh / Рixabay

Депутати парламенту Албанії на надзвичайній пленарній сесії проголосували за імпічмент президента країни Іліра Мети, якого звинуватили у порушенні албанської конституції.

Про це пише AР.

У звіті парламентського слідчого комітету йдеться, що президент Ілір Мета порушив 16 статей конституції перед загальними виборами в Албанії 25 квітня і має бути відсторонений від посади за рік до закінчення терміну його повноважень.

Наприкінці квітня 49 депутатів-соціалістів звернулися по допомогу до слідчого комітету. Вони звинувачують Мету, колишнього соціалістичного премʼєр-міністра, який покинув партію багато років тому, в розпалюванні нестабільності і насильства в балканській державі та у підтримці політичної опозиції перед виборами.

Президент, у свою чергу, стверджує, що парламент перебуває у перехідному періоді після виборів і тому не має права проводити таке розслідування.

Мета звинуватив премʼєр-міністра Еді Раму в тому, що він керує «клептократичним режимом» і зосереджує в своїх руках всі законодавчі, адміністративні і судові повноваження.

Президент Албанії має здебільшого символічні повноваження, але водночас має деяку владу над судовою системою і збройними силами. Роль президента вважається аполітичною, але Мета регулярно вступає в конфлікти з урядом Еді Рами.