«Бабель» почав приймати донати у криптовалюті! Що? Так!

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«Бабель»

«Бабель» першим серед українських видань почав приймати донати у криптовалюті. Переказати нам гроші тепер можна абсолютно анонімно і в дусі часу — крипта швидко завойовує світ.

У нас є чотири криптогаманці: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash і Tether. Просто скопіюйте адресу гаманця на сторінці «Донатів» і відправте нам монети (за переказ може стягуватися комісія). Налаштувати автоматичний регулярний платіж у криптовалюті, на жаль, не можна (ми і самі засмучені), проте можна задонатити один раз і щедро.

Чому «Бабель» просить підтримки?

«Бабель» запустився у вересні 2018 року. Він був схожий на арт-резиденцію: ми хотіли зібрати у себе якомога більше талановитих людей і дозволити їм робити те, що вони вважають правильним.

Від самого початку ми знали, що будемо працювати тільки в інтересах наших читачів. А частиною своєї місії зробили перевіряти, чи не брешуть нашим читачам політики. Усі політики — і «наші», і «не наші». Ми не робили (і не робимо) послаблень. Як, власне, і належить хорошому медіа. Ми вибрали говорити неприємну правду. Усім. Ми вибрали бути незручними. Для всіх.

Закінчилося це тим, що ми закрилися.

Тоді нам простягнули руку співвласники компанії WEST AUTO HUB — Дмитро Мельник і Сергій Мостенець. Виявилося, що у нас є читачі, які готові повернути нас на цей світ, в ефір. Вони висунули нам умову: ми мали скоротити витрати на проєкт на 20%. Це було боляче, але розумно. І ми зважилися на перезапуск навесні 2020 року.

Буквально наступного дня після того, як ми зібрали редакцію на першу планерку, був оголошений національний локдаун, і рекламний ринок пішов вниз. Узагалі все пішло вниз. Ми оптимізували всі витрати — змінили офіс, змінили структуру редакції. Колись у «Бабелі» працювали 36 людей, зараз — 23. Це все одно дуже багато.

Як заробляє «Бабель»?

Ми могли кинути всі наші сили на те, щоб залучати гранти. Але робота з грантами неминуче розгортає медіа в бік соціального активізму та робить його схожим на ГО. Це благородна справа, але вона не для нас.

Ми взяли на роботу директора з продажу нативної реклами. Ми відмовляємося від легких, але сумнівних грошей. Ми ніколи не розміщували і не будемо розміщувати джинсу та замовні матеріали — найпростіший заробіток для медіа. Ми вдумливо працюємо із серйозними брендами і намагаємося зробити так, щоб нативна реклама приносила читачеві максимум користі.

Але реклама брендів у медіа не може бути основним джерелом доходу. Ми любимо бренди, з якими працюємо, але розуміємо, що саме бренди потроху стають нашими основними клієнтами. А повинно бути інакше.

Клієнтами, замовниками, споживачами продукту медіа — назвіть як хочете — повинні бути його читачі. Тоді медіа зможе діяти тільки в їхніх інтересах.

На що ми витратимо ці гроші?

Нам важливо отримувати за нашу роботу гроші від наших читачів — так, як це відбувається в будь-якому нормальному бізнесі. А медіа має бути бізнесом. Якщо воно, звичайно, хоче жити і розвиватися. Ми хочемо. І ми будемо вдячні всім, хто вважатиме нашу роботу гідною. Ось наша сторінка донатів: https://babel.ua/donate.