Розслідування Bellingcat: Отруйники Навального намагалися вбити поета Бикова «Новачком»

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Из архива Дмитрия Быкова

Розслідувачі Bellingcat і Insider зʼясували, що причетні до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального співробітники ФСБ Росії також намагалися отруїти російського поета й активіста Дмитра Бикова.

Журналісти зʼясували, що принаймні за рік до замаху за Биковим велося стеження, в якому брали участь співробітники Інституту криміналістики ФСБ і Служби із захисту конституційного ладу (Друга служба ФСБ). Зокрема, це були Володимир Паняєв і Валерій Сухарєв, який користувався паспортом на імʼя Миколи Горохова. Вони регулярно слідували за Биковим під час його поїздок країною.

13 квітня 2019 року Биков разом із дружиною прибули у Новосибірськ для участі в національному диктанті. На той час згаданий співробітник ФСБ Паняєв та Іван Осипов з «Лабораторії» (Науково-дослідний інститут ФСБ №2) теж прилетіли до Новосибірська (під іменами Володимир Алексєєв і Іван Спиридонов). Вони повернулися до Москви наступного дня.

Биков зупинився в готелі Domina, де, на думку розслідувачів, співробітники ФСБ і нанесли отруту. Після виступу в Новосибірську поет вирушив в Єкатеринбург, а пізніше — в Уфу читати лекцію. Саме під час перельоту до столиці Башкортостану 16 квітня поетові стало зле. Розслідувачі припускають, що отруєння відбулося лише на третій день, оскільки Биков повторно надів одяг, на який могли нанести отруту.

Побічно цю теорію може підтверджувати те, що у Бикова на спині виявили малинову пляму невідомого походження розміром із кулак. Шкіра в цьому місці лущилася, покривалася корками, сильно свербіла та довго не заживала. Фахівці стверджують що «Новачок» не повинен призводити до такого подразнення. Однак якщо в розчин додали шкірно-наривний агент або в молекулі діючої речовини присутні радикали, здатні викликати шкірно-наривний ефект, це могло б дати схожу картину.

«Якщо пляма справді є слідом від отрути, то той факт, що Дмитро Биков зняв футболку в машині швидкої допомоги, міг врятувати йому життя, скоротивши час взаємодії з речовиною», — йдеться в розслідуванні.

Биков описував симптоми, схожі з тими, що виявили у Навального. У лікарні поета ввели в медикаментозну кому, а потім перевезли в Москву. Через пʼять днів письменник прийшов до тями. ЗМІ припускали, що причиною госпіталізації Бикова стало загострення, повʼязане з цукровим діабетом, проте лікарі згодом це спростували. У коментарі Insider поет заявив, що не знає, хто міг би організувати такий замах.