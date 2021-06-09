Міжпланетна станція «Юнона» зробила знімки одного з чотирьох супутників Юпітера

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NASA / JPL-CALTECH / SWRI / MSSS

Міжпланетна станція «Юнона» (Juno), яка займається вивченням системи Юпітера, передала на Землю знімки Ганімеда — одного з чотирьох супутників Юпітера і найбільшого природного супутника у всій Сонячній системі.

Про це повідомляє пресслужба Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Зонд пролетів біля Ганімеда випадково, але в NASA планують вже окрему місію. Апарат зробив знімки на відстані 1 тисячі км — настільки близько до супутника апарати з Землі не підлітали більше 20 років.

Проліт відбувся 7 червня. Тепловізійною камерою JunoCam зонд зняв сторону покриту льодом (розширення 1 км/піксель), а навігаційною камерою Stellar Reference Unit зняв (розширення 600—900 м/піксель) окремо взяту ділянку.

NASA / JPL-CALTECH / SWRI / MSSS

NASA / JPL-Caltech / SwRI

Знімки досить деталізовані — на них видно кратери, «складки» і ймовірні тектонічні розломи. Найближчим часом зонд надішле ще кілька знімків Ганімеда.