У Карпатах зафіксували підземний поштовх

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Victor Xok / Unsplash

У Карпатах зафіксували відчутний підземний поштовх.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби надзвичайної ситуації.

Подію зафіксували напередодні о 16:32 хв приладами сейсмічної станції Карпатського регіону в селі Пасічна Надвірнянського району. Сила поштовху була на рівні магнітуди у 2,6 бала за шкалою Ріхтера, без негативних наслідків. Звернень від громадян до ДСНС не надходило.