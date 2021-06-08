Радбез ООН підтримав переобрання генсека на другий термін

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Рада безпеки ООН підтримала переобрання чинного генсека Антоніу Гутерріша на другий термін.

Про це пише Reuters.

Радбез пропонує Генеральній асамблеї підтримати переобрання Гутерріша та призначити його ще на один п’ятирічний термін з 1 січня 2022 року.

«Я дуже вдячний членам ради за довіру, яку вони надали мені. Я буду глибоко втішений, якщо Генеральна асамблея довірить мені обовʼязки другого мандата», — йдеться в заяві Гуттеріша.

На цю посаду, крім Гутерріша, претендували ще 10 кандидатів, але жоден з них не був висунутий офіційно країною-членом ООН.