Радбез ООН підтримав переобрання генсека на другий термін
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Drew Angerer / Getty Images
Рада безпеки ООН підтримала переобрання чинного генсека Антоніу Гутерріша на другий термін.
Про це пише Reuters.
Радбез пропонує Генеральній асамблеї підтримати переобрання Гутерріша та призначити його ще на один п’ятирічний термін з 1 січня 2022 року.
«Я дуже вдячний членам ради за довіру, яку вони надали мені. Я буду глибоко втішений, якщо Генеральна асамблея довірить мені обовʼязки другого мандата», — йдеться в заяві Гуттеріша.
На цю посаду, крім Гутерріша, претендували ще 10 кандидатів, але жоден з них не був висунутий офіційно країною-членом ООН.
- Гутерріша обрали генсеком з 2017 року. На цій посаді він змінив Пан Гі Муна. Перший термін Гутерріша збігся в часі із президентством Дональда Трампа, який ставив під сумнів цінності ООН та погрожував припиненням фінансування (або й припиняв його) деяких агенцій ООН.